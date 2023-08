Nach umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten hat der neue Betreiber, die Argentum Pflege Holding GmbH, jetzt das Seniorenheim an der Alten Saline in Lüneburg wieder in Betrieb genommen. Die Stadt hatte Ende 2021 zahlreiche Mängel in Sachen Brandschutz beanstandet und eine Räumung veranlasst.

Fotos: TSC Real Estate



[…]