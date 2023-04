Triwo kauft Hunsrück-Flughafen Hahn

Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn hat einen neuen Eigentümer. Letztendlich durchgesetzt mit dem höchsten Angebot hat sich die Triwo AG des DIHK-Präsidenten Peter Adrian. Der genaue Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt, aber laut Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner bereits auf ein Treuhandkonto überwiesen.

Der einstige US-Fliegerhorst in Kirchberg-Lautzenhausen befindet sich mehrheitlich im Besitz der chinesischen HNA Airport Group, aber auch das Bundesland Hessen hält einen Anteil von 17,5 Prozent an dem Flughafen, der im Oktober 2021 in die Insolvenz gegangen war [wir berichteten].



Der neue Besitzer Peter Adrian hatte bereits im Jahr 2016 Interesse an dem Flughafen bekundet [wir berichteten] und konnte sich nun nach diversen Tiefschlägen für den Flughafen – u.a. geriet der Eigentümer HNA in finanzielle Schwierigkeiten und ein geplanter Deal mit der Investorengruppe Swift Conjoy GmbH platzte – durchsetzen. Adrian plant nun, gezielt in die Flughafeninfrastruktur zu investieren, weiteres Wachstum im Passagier- und Frachtverkehr zu erreichen und eine nachhaltige Immobilienentwicklung umzusetzen. Außerdem sollen alle 400 Mitarbeiter übernommen werden.



Für Adrians 1972 gegründete Triwo AG ist der Hunsrück-Flughafen Hahn nicht der erste Flughafen im Portfolio. Der Entwickler von Industrie- und Gewerbeparks betreibt bereits den Flugplatz Egelsbach (Hessen), den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen (Bayern), den Flugplatz Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) und den Flugplatz Mendig (Rheinland-Pfalz).