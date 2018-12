Tristar kommt nach Sindelfingen, Potsdam und Rust

Die Tristar GmbH hat sich drei neue Standorte gesichert: In Sindelfingen wird der Betreiber in der Neckarstraße in Sindelfingen in 2020 die Marke Holiday einführen. In Potsdam sicherte sich der Hotelbetreiber auf dem erst kürzlich von Project Immobilien erworbenen Grundstück an der Ecke Babelsberger Straße/Friedrich-List-Straße im geplanten Neubau eine Hotelfläche für rund 200 Zimmer, die 2021 an den Start gehen sollen. Ebenso wie das neue Hotel in Rust. Vor den Toren des Europa-Parks wird der Betreiber im Frühjahr 2021 ein Designhotel mit 105 Zimmern eröffnen, das derzeit vom Projektentwickler SHS Projektbau GmbH errichtet wird.

Erstes Holiday Inn Express in Sindelfingen

Das in Sindelfingen angekündigte Business-Hotel wird im Neubau der Atlas Investment GmbH eröffnen. Das Hotel in der Neckarstraße 44 wird 158 Zimmer und 65 Parkplätze umfassen und liegt nahe der Mercedes-Benz-Werke. Der Baustart für das Holiday Inn Express ist bereits erfolgt. Erst in der letzten Woche feierte der Hotelbetreiber mit der expansiven Midscale-Marke der IHG-Gruppe eine weitere Eröffnung in der Herbolzheimer Straße im Gewerbegebiet Leimenfeld II im 150 Kilometer entfernten Ringsheim. Die jüngste Neueröffnung umfasst 131 Zimmer für rund 200 Gäste und 132 Parkplätzen.



Designhotel in Rust

In Rust wird der Hotelbetreiber im Frühjahr 2021 in den Hotelneubau des Projektentwicklers SHS Projektbau GmbH Kenzingen einziehen. Das Unternehmen ist eine Projektgesellschaft von Schmidt Projektentwicklung aus Kenzingen und Logo Immobilien aus Ettenheim. Geplant ist in der Jacob-Schneider-Straße 2 ein Designhotel mit 105 Zimmer davon 25 Familienzimmer für Geschäftsreisende und aufgrund der Nähe zu Deutschlands größtem Freizeitpark auch für Eventgäste und Familien. Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2019 erfolgen.



Doublebrand-Hotel in Potsdam

In Potsdam wird Tristar nach Fertigstellung Ende 2021 mit einem Doublebrand-Hotel in Kooperation mit dem Franchise-Partner Accor Hotels unter den Marken Ibis Styles und Ibis Budget an den Start gehen. Die für 20 Jahre angemietete Bruttogeschossfläche beläuft sich auf rund 7.200 m². Es sind insgesamt 200 Zimmer geplant. Auf dem Grundstück plant der Projektentwickler Project zudem eine Büromietfläche von rund 3.700 m² zu entwickeln. Auf dem bereits Ende 2017 erworbenen Nachbargrundstück plant der Bauherr außerdem die Errichtung eines weiteren Bürokomplexes mit rund 12.000 m² Gewerbefläche in drei Bauabschnitten [Project erwirbt weitere Baugrundstücke in Berlin, Hamburg, München und Wien].