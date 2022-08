Trisor errichtet Standort im Düsseldorfer New H

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Standorte in Berlin und München eröffnet die Trisor GmbH nun einen weiteren Standort in Düsseldorf. Inmitten der Düsseldorfer Altstadt in der Heinrich-Heine-Allee 20-22 errichtet das Unternehmen 5.500 Schließfächer auf 400 m² im Neubaukomplex New H. Ab dem zweiten Quartal 2023 kann das Angebot genutzt werden. Vermieter der Flächen ist 6B47 Real Estate, die im letzten Jahr die Grundsteinlegung für das New H feiern konnte [wir berichteten].

