Die bekannte Trierer Sehenswürdigkeit Dreikönigenhaus an der Simeonstraße 19 ist in neuem Besitz. Lührmann hat die Liegenschaft in 1A-Lage unweit der Porta Nigra, im Auftrag einer Trierer Vermögensverwaltung, an eine weitere Vermögensverwaltung aus Trier vermittelt.

[…]