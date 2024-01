Thomas Stini wird Geschäftsführer Deutschland bei Redserve

Die ATP-Tochter Redserve stärkt ihre Kompetenz in Deutschland mit Architekt und Projektentwickler Thomas Stini als Geschäftsführer in Berlin.

.

Stini wurde an der Technischen Universität Wien und an der Tongji University Shanghai zum Architekten und Stadtplaner ausgebildet. Nach erfolgreichem Aufbau und Internationalisierung eines Tech-Startups in Shanghai verantwortete er u. a. bei Henn den Bereich Strategieentwicklung Science + Industry und war bei Drees & Sommer in der Entwicklungsberatung tätig. Zu seiner Expertise zählen die strategische Neuausrichtung von Immobilienportfolios sowie die Standortentwicklung im Bereich Pharma, Automotive, Chemie und Aviation von nationalen und internationalen Unternehmen u. a. in Frankfurt, München, Shanghai und Seoul.



Die bei Redserve anvisierte ganzheitliche Immobilienentwicklung ist auf längerfristigen, zukunftsfähigen Erfolg ausgelegt und strebt eine nachhaltige Wertsteigerung von Immobilien an. Aus diesem Grund nimmt die EU-Taxonomieverordnung in der Consultingleistung eine zentrale Rolle ein. Für die Wertentwicklung eines Portfolios ist die Taxonomie-Konformität bereits heute ein entscheidender Faktor. Dafür analysiert Stini Bestandsimmobilien und erstellt Konzepte für ein zukunftsfähiges Portfolio, das sowohl Taxonomie- wie auch ESG-Kriterien erfüllt.



Die soziale Komponente bei Immobilienprojekten ist dem Projektentwickler besonders wichtig. So ist er an der Seite von Architekt Albert Achammer, Geschäftsführer von ATP Hamburg, Mitinitiator der Initiative „New Life“, die sich u. a. der Revitalisierung von leerstehenden innerstädtischen Warenhäusern widmet. „Der Social Return of Invest ist gerade bei großen Immobilien ein entscheidender Faktor, was deren Erfolg und Rentabilität angeht. Deshalb finde ich es wichtig, in soziale Maßnahmen zu investieren, die bestimmte ESG-Strategien stärken und eine messbare Wirkung zeigen“, erklärt Stini.