Theed.Projekt schafft 285 neue Pflegeplätze in Sachsen

Die Theed.Projekt GmbH errichtet in Sachsen zwei neue und hochwertige Pflegeeinrichtungen für Senioren.

.

In diesen Tagen starteten die Bauarbeiten für die Seniorenpflegeresidenz Lichtenstein bei Zwickau mit 135 Plätzen – seit gut einem halben Jahr im Bau befindlich ist zudem die Seniorenpflegeresidenz Zschopau bei Chemnitz, die 130 Betten und 20 Plätze in der Tagespflege bereithält. Die Investitionssumme für beide Projekte beträgt zusammen 30 Millionen Euro. Mit dem Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz e.V. wurde an beiden Standorten bereits ein Betreibervertrag abgeschlossen, die Laufzeit beträgt jeweils 25 Jahre mit der Option auf Verlängerung um dreimal fünf Jahre.



Sebastian Uhlig, Geschäftsführer der Theed.Projekt, sagt: „Der Großraum Chemnitz, zu dem wir auch Westsachsen und den Erzgebirgskreis zählen, ist unser Heimatmarkt, der uns naturgemäß besonders am Herzen liegt. Gerade hier wollen wir für ältere Menschen ein Zuhause schaffen, in dem sie sich wohl und sicher umsorgt fühlen. Dieses Ziel verfolgen wir auch mit unseren Residenzen in Lichtenstein und Zschopau.“



Die neue Seniorenpflegeresidenz in Lichtstein entsteht auf einem rund 6.000 m² großen Grundstück in der Straße „Am Bahnhof 2“ – und damit in exponierter Lage im Stadtzentrum. Zu DDR-Zeiten befand sich hier eine Frauenklinik, die zuletzt jahrelang leer stand. Theed.Projekt wird das Objekt nun abreißen und durch einen vierstöckigen Baukörper in Form eines „L“ ersetzen. Der Neubau verfügt damit über einen leicht zugänglichen und grünen Außenbereich, der zum Verweilen einlädt. Architektonisch ist das Gebäude an die speziellen Bedürfnisse der künftigen Bewohner angepasst. „Wir bauen vollständig barrierefrei. Das gilt nicht zuletzt für die Raumgestaltung im Innern und die Zimmer an sich“, betont Sebastian Uhlig. Je nach Bedarf sind zwei unterschiedliche Grundrisstypen möglich: Einzelzimmer und Rollstuhlzimmer. Beide Varianten verfügen über eine seniorengerechte Ausstattung nach aktuellem Pflegestandard und sind hell und freundlich gestaltet. Mit einer Fertigstellung ist bis Herbst 2023 zu rechnen.