Terragon führt zweite Gläubigerabstimmung online durch

Die angeschlagene Terragon AG führt am 14. Juni ihre zweite Gläubigerversammlung in München durch. Wie das Unternehmen nun mitteilt, wird diese für angemeldete Anleihegläubiger auch digital durchgeführt. Der Vorstand zeigt sich zuversichtlich, dass in der zweiten Abstimmung das notwendige Quorum für eine Beschlussfassung zustande kommen wird.

.

Terragon-Chef Dr. Michael Held appelliert an alle Anleihegläubiger, von ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch zu machen. In der ersten Abstimmung, die vom 23. bis 25. Mai ohne Versammlung erfolgte, hatten weniger als 50 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen abgestimmt, wodurch keine Beschlussfassung möglich war. Für die nun anstehende zweite Abstimmung gilt ein niedrigeres Quorum von nur noch 25 Prozent des ausstehenden Anleihevolumens.



„Jeder Anleihegläubiger kann jetzt dazu beitragen, dass wir durch einen wirksamen Beschluss bei der Abstimmung den Weg zur Lösung der Situation weiter beschreiten können.“, so Dr. Michael Held.



Auf der Agenda stehen am 14. Juni zwei Tagesordnungspunkte (TOP): TOP 1 behandelt die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger. TOP 2 behandelt den wesentlichen Punkt, die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters, mit der Gesellschaft über die Stundung der zum 24. Mai 2022 fälligen Anleihezinsen bis spätestens 31. Januar 2023 zu verhandeln. Nach Gesprächen mit wesentlicheninstitutionellen Investoren hat die Gesellschaft sich entschlossen, dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, sofern ein solcher gewählt und mit den zu TOP 2 vorgeschlagenen Kompetenzen ausgestattet wird, eine Verschiebung der Zinszahlung bis spätestens 15. Dezember 2022 vorzuschlagen.