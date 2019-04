Ten Brinke startet auf dem Cardwell-Areal

Ten Brinke steht mit seinen Projekt, dem Bau von Reihenhäusern und Mietwohnungen auf dem Cardwell-Areal, an der Startlinie. Oberbürgermeister Claus Kaminsky übergab jetzt Michael Mennekes von der Geschäftsleitung des Wohnungsbauunternehmens Ten Brinke (Niederlassung Rhein-Main) offiziell die Baugenehmigung. Mennekes lobte die „ausgesprochen partnerschaftliche, wenn auch nicht immer einfache“ Zusammenarbeit mit den zuständigen städtischen Fachleuten im Rathaus, beim Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service und den Stadtwerken. Das habe er in bisher 30 Jahren seines beruflichen Wirkens selten so positiv erlebt, unterstrich er.

