Tattersall Lorenz befördert Daniela Tanski zur Niederlassungsleiterin Süd

Daniela Tanski

© Tattersall Lorenz

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat Daniela Tanski zur Niederlassungsleiterin für die Region Süd befördert. Die 38-jährige Immobilienökonomin ist seit 2017 für den Property Manager tätig, zuletzt als Teamleiterin in der Niederlassung Stuttgart. In ihrer neuen Position verantwortet sie als Leiterin eines 7-köpfigen Teams die Betreuung der Mandate in Baden-Württemberg. Sie umfassen aktuell eine Gesamtfläche von 290.000 m² Büro- und Logistikfläche. In ihrer Funktion ist Tanski zugleich erste Ansprechpartnerin für die Kunden von Tattersall Lorenz in der Region.

.

Daniela Tanski ist seit dem Jahr 2004 in der Immobilienbranche tätig. Zu ihren beruflichen Stationen vor dem Wechsel zu Tattersall Lorenz gehören unter anderem Sirius Facilities, Patrizia Deutschland und PropertyOne.