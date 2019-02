Talanx checkt im Münchner Hilton ein

Nach der erfolgreichen Fertigstellung ist nun auch die Übernahme durch den Endinvestor erfolgreich abgeschlossen: Die Freo Group hat die im Juni 2018 eröffneten neuen Hilton Hotels an der Donnersbergerbrücke in München an die Talanx AG übergeben, die bereits in der frühen Projektphase eingestiegen war [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

