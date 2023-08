Tage des Generalshotels sind gezählt

Der Start für die Abrissarbeiten des denkmalgeschützten Generalshotels auf dem BER-Flughafengelände in Schönefeld ist auf den 14. September terminiert. Dies teilt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nun dem Landkreis Dahme-Spreewald mit.

.

Der Abriss des historischen DDR-Gebäudes wurde in 2011 beschlossen, um die Pläne für das neue Regierungsterminal umsetzen zu können. Da das Regierungsterminal nun aber nicht gebaut wird, fordern verschiedene Architekten, Denkmalschützer und Politiker ein Umdenken, um die „architektonische Besonderheit“ aus der DDR-Zeit zu erhalten [wir berichteten]. Die von 1947-1950 errichtete Villa diente damals als Empfangsgebäude für Repräsentanten der Sowjetunion und Staatsgäste der DDR.



Da das Regierungsterminal nicht mehr errichtet wird, wird der Standort des Generalshotel lediglich noch für den Betrieb der Regierungsstaffel benötigt, wofür allerdings auch Alternativen denkbar sind. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sahra Damus schlug zuletzt vor, das Gebäude als Dienstgebäude für die Regierungsstaffel zu nutzen. Das Bundesministerium hält aber nach wie vor am Abriss fest. Für Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ist der Abriss unvermeidbar. Sie verwies schon Ende Juni darauf, dass die Pläne für den Abriss sehr alt seien [wir berichteten]. Es sei zwar bedauerlich, wenn auch solche Gebäude abgerissen werden müssen, in diesem Fall aber nicht vermeidbar. Das Projekt Regierungsflughafen werde zudem vom Verteidigungsministerium und vom Auswärtigen Amt verantwortet.