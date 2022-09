SWSG klopft bei Vonovia an

Die städtische Stuttgarter Wohnungs‐ und Städtebaugesellschaft (SWSG) hat ihr Interesse an den Stuttgarter Wohnungen von Vonovia signalisiert. Medienberichten zufolge beabsichtigt Vonovia bundesweit tausende Wohnungen zu verkaufen. Wie die SWSG aber nun mitteilte, stünde nicht das gesamte Vonovia-Wohnungspaket in der Landeshauptstadt zum Verkauf, sondern lediglich Streubesitz. Aktuell hält Vonovia über 4.500 Wohnungen im Bestand.

Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU), der von Seiten der Politik und des Mietvereins Rückendeckung erhält, unterstützt den möglichen Kauf: „Die SWSG will nicht nur bis zum Jahr 2025 ihren Bestand von derzeit rund 19.000 Wohnungen um rund 2.400 Wohnungen erhöhen und damit zu einem noch kraftvolleren Motor des Stuttgarter Wohnungsneubaus werden. Vielmehr hat sie auch Interesse, Wohnungen aus dem Bestand der Vonovia zu erwerben, zumal bei einer Vielzahl dieser Wohnungen bis zum Ende der Jahre 2024 und 2025 offensichtlich die Sozial‐ und Mietpreisbindung ausläuft. Deswegen wollen wir – wenn möglich – auch bestehende Wohnungen der Vonovia erwerben, um damit mehr bezahlbare Wohnungen in städtischer Hand zu halten.“



Bekanntlich wurden die 21.000 ehemaligen LBBW-Wohnungen in Baden-Württemberg im Jahr 2012 für ca. 1,3 Mrd. Euro an den Wohnungshändler Patrizia verkauft und von diesem drei Jahre später für 1,7 Mrd. Euro an Vonovia weiterverkauft. Nachdem Vonovia Anfang August 2022 angekündigt hatte, bundesweit 67.000 Wohnungen in den nächsten Jahren wieder zu verkaufen, werden angesichts der angespannten Wohnungsmärkte die Forderungen lauter, die Möglichkeit zum Rückkauf zu ergreifen.