Swiss Life Living + Working investiert im Berliner Großraum

Der Offene Immobilienpublikumsfonds Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working hat sich vor kurzem in Strausberg bei Berlin vier Wohngebäude gesichert. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen bei rund 24 Millionen Euro. Das Objekt wurde entwickelt, realisiert und veräußert von der Maruhn Gruppe aus Berlin.

.