Swiss Life investiert 180 Mio. in 10 Gesundheitsimmobilien

Swiss Life Asset Managers hat 2019 für mehr als 180 Mio. Euro insgesamt 10 Gesundheitsimmobilien im gesamten deutschen Bundesgebiet erworben. Die Pflegeheime, Kliniken, Ärztehäuser und Residenzen für Betreutes Wohnen wurden in von Swiss Life Asset Managers gemanagte institutionelle Spezialfonds sowie in den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Swiss Life Living + Working eingebracht.

.

Die 10 zugekauften Gesundheitsimmobilien befinden sich in Berlin (Berlin-Zehlendorf), Niedersachsen (Wilhelmshaven, Lengede), Nordrhein-Westfalen (Düren, Köln-Lindenthal), Hessen (Wiesbaden, Solms), Sachsen (Radeburg bei Dresden), Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) und Sachsen-Anhalt (Magdeburg).



Neben Bestandsobjekten wurden auch Projektentwicklungen erworben. Alle Einrichtungen sind langfristig an im Markt etablierte und erfolgreich agierende Betreiber vermietet.



Nikolai Schmidt, Head of Health Care Investment, Swiss Life Asset Managers Deutschland, sagt: „Der Markt für Gesundheitsimmobilien in Deutschland ist zunehmend durch Wettbewerb und Renditekompression geprägt. Hier ist es uns dank unserer langjährigen, etablierten Kontakte zu Anbietern gelungen, für unsere Kunden geeignete Investitionsmöglichkeiten zu sichern. Die für unsere Fonds angekauften Objekte sind an attraktiven Investitionsstandorten gelegen, und wir betrachten sie aufgrund ihrer Betreiberkonzepte sowie der jeweiligen lokalen Nachfragesituation als außerordentlich zukunftsfähig.“