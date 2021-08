SWD stellt Wohnungen in Golzheim fertig

Die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf hat den ersten komplett in der Zeit der Pandemie entstandenen Neubau pünktlich im Juli fertiggestellt. Aktuell laufen an der neuen Adresse „Am Bonneshof 21“ die Übergaben der Wohnungen an die Mieter.

.

Für insgesamt 8,85 Mio. Euro sind 33 Wohnungen entstanden, die barrierefrei zugänglich und qualitativ hochwertig ausgestattet sind. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Das gesamte Gebäude wurde als energiesparendes KfW 55 Haus errichtet und verfügt über einen Anschluss an das Fernwärmenetz. Die Vorgärten und die gesamte obere Dachfläche sind begrünt. Auch Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Menschen wurde Rechnung getragen. In der Tiefgarage stehen neben zehn PKW-Parkplätzen gleich 60 moderne Fahrradstellplätze zur Verfügung. Auch vor dem Gebäude im Vorgartenbereich sind Fahrradständer installiert worden.



„Mit dem neuen Gebäude am Bonneshof beweisen wir, wie attraktiv ein Mehrfamilienhaus mit öffentlich gefördertem und preisgedämpftem Wohnraum für die Mieterinnen und Mieter und die gesamte Umgebung sein kann. Mit seinen sieben Etagen fügt es sich als Nachverdichtung harmonisch in die bestehende Bebauung ein und setzt einen neuen baulichen Akzent in Golzheim. Wir freuen uns darauf, das Quartier auch in Zukunft noch positiv weiterzuentwickeln, wenn wir im Verlauf der kommenden beiden Jahre mit dem Bau weiterer 180 Wohnungen in der direkten Nachbarschaft des Bonneshofs an der Meineckestraße beginnen können“, sagt SWD-Geschäftsführer Dr. Heinrich Labbert.



Insgesamt 2.900 m² lebenswerten Wohnraum hat die SWD am Bonneshof in der Zeit von April 2020 bis Juli 2021 geschaffen. Die ersten Mieter erhielten Ende Juli ihre Schlüssel. Beim soeben fertiggestellten Mehrfamilienhaus liegen von den 23 geförderten Wohnungen zwölf bei einer monatlichen Kaltmiete von nur 6,80 Euro/m² und elf bei einer Kaltmiete von 7,60 Euro/m². Die Kaltmiete für die zehn preisgedämpften Wohnungen beträgt 11,10 Euro/m². Die Wohnungszuschnitte sind dabei so gestaltet worden, dass Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ein passendes Zuhause finden können. Ob Singles, Paare oder Familien − am Bonneshof gibt es die passende Wohnung für jede Zielgruppe. Eine Einraum-Wohnung, zwölf Zweizimmer-, sieben Dreizimmer-, acht Vierzimmer- und fünf Fünfzimmer-Wohnungen bieten auf sieben Etagen Platz für etwa 100 Menschen.