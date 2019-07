Volksbank plant Unternehmenszentrale in Ingolstadt

Gehen die Pläne der Volksbank Raiffeisen Bank Bayern Mitte eG auf, bezieht sie in fünf Jahren ihre neue Unternehmenszentrale in Ingolstadt. Erklärtes Ziel der Bauherrin ist es, den zukunftsgewandten Auf- und Umbruch der Bank mit dem Firmensitz weithin sichtbar zu machen. Beweggrund für die Investition ist das dynamische Wachstum des Unternehmens.

