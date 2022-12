Strabag FPS erwirbt Reinigungsdienstleister Bockholdt

Durch die Übernahme des norddeutschen Reinigungsdienstleisters Bockholdt GmbH & Co. KG wächst die Strabag Property and Facility Services Gruppe im Segment der Infrastrukturellen Facility Management-Leistungen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 22.12.2022 unterzeichnet. Mit der Akquisition stärkt Strabag PFS deutlich ihr Eigenleistungsvolumen und ihre Präsenz im Norden Deutschlands. Damit setzt sie ihr strategisches Ziel um, integrierte und qualitativ hochwertige Immobilien- und Industrieservices in jeder Branche flächendeckend und mit einem hohen Maß an Eigenleistung zu erbringen.

.

Das Familienunternehmen Bockholdt wurde 1959 gegründet und ist spezialisiert auf die Reinigung von Gebäuden, Industrieanlagen und Kliniken. Mit rund 3.600 Mitarbeitern, einer unternehmenseigenen Schulungsakademie und 13 Standorten ist Bockholdt einer der größten und Arbeitgeber Norddeutschlands. Zu den Leistungen gehören neben der Unterhaltsreinigung innovative Dienstleistungen im Bereich der Industriereinigung, robotergestützte Reinigungen von Belüftungsanlagen, sowie die umweltgerechte Reinigung von Solar- und Windkraftanlagen, die mit eigenen Industriekletterern erbracht wird. Fachgerechte Schädlingsbekämpfung, sowie OP- und Klinikreinigungen zählen ebenfalls zu den Besonderheiten des Leistungsportfolios. „Ich freue mich, dass das Unternehmen Bockholdt sich nun ganzheitlich im Lebenszyklus der Gebäudebewirtschaftung entfalten wird. Insbesondere für die Mitarbeiter bedeutet dieser Übergang größtmögliche Chancen zur Weiterentwicklung und Zukunftssicherheit", so Gülten Bockholdt, persönlich haftende Gesellschafterin der Bockholdt GmbH & Co. KG.



Alle Arbeitsplätze und Standorte bleiben erhalten. Vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen wird das Closing für das erste Quartal 2023 erwartet.