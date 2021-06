Start-Up Lieferdienst Gorillas Technologies mietet in Duisburg

Der schnellwachsende Online-Supermarkt Gorillas Technologies GmbH eröffnet seinen ersten Standort in den Duisburger Tonhallenpassagen.

.

Die Gorillas Technologies GmbH ist ein Start-Up Unternehmen aus Berlin und im Segment der Lieferdienste für Lebensmittel tätig. Das Ziel besteht darin, dem Kunden seine Bestellung mittels E-Bike in weniger als 10 Minuten zu liefern. Eine Bestellung der gewünschten Lebensmittel ist schnell und einfach via Gorillas-App möglich. Mittlerweile sind die Gorillas an 40 verschiedenen Standorten in 15 Städten und 3 Ländern aktiv.



„Über die erfolgreiche Vermittlung des namhaften Start-Ups freuen wir uns sehr. Die Anmietung zeigt, dass es auch alternative und innovative Nutzungszwecke für leerstehende Ladenflächen gibt, die ein Stück Zukunft für den Handel bringen.“, so Sven Pascheberg von Ruhrwert.



Nach der Expansion in den A-Städten reiht sich Duisburg als weiterer Ruhrgebietsstandort mit der Tonhallenpassage ein. Die Gorillas beziehen ca. 367 m² mit direkter Anbindung zum beliebten Dellviertel. Ausschlaggebend für die Anmietung ist das schnell zu erreichende Liefergebiet sowie die Kaufkraft im Umfeld.



Die Ruhrwert Immobilien und Beteiligungs GmbH war für die Vermieter- und Mieterseite beratend tätig und ist als Lead-Makler bei der Vermarktung der Tonhallenpassage für die BNP Paribas REIM GmbH aktiv.