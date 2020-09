Stagnierendes Transaktionsvolumen in Stuttgart

Auf dem Stuttgarter Immobilien-Investmentmarkt wurden im dritten Quartal 2020 rund 242 Millionen Euro investiert. Damit stagniert das Investitionsvolumen nun bereits seit zweiten Quartalen in Folge. Zusammen mit dem ersten Halbjahr beträgt das Transaktionsvolumen zum Veröffentlichungszeitraum rund 895 Millionen Euro und ist etwa 500 Millionen Euro geringer als im Vorjahreszeitraum. Das sind die Ergebnisse der Erhebungen von E&G Real Estate für den Investmentmarkt Stuttgart.

.

„Das Jahr 2020 ist mit einem guten ersten Quartal gestartet. Erwartungsgemäß konnten in den letzten zwei Quartalen nur mäßige Umsätze verzeichnet werden. Nichtsdestotrotz wurden auch in diesem Jahr mit der Veräußerung des Stuttgarter Tors [wir berichteten], des Ankaufs der projektieren Büroimmobilie W9 durch die HanseMerkur [wir berichteten] und der Transaktion Gate Neun in Leinfelden-Echterdingen [DIC Asset zahlt 72 Mio. Euro für Gate Neun in Leinfelden-Echterdingen] mehrere großvolumige Investitionen vollzogen.“ berichtet Björn Holzwarth, geschäftsführender Gesellschafter bei E&G Real Estate.



Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen etwa 40 Transaktionen getätigt, davon rund die Hälfte im einstelligen Millionenbereich. Der Fokus der Investoren lag – unter anderem aufgrund der vorherigen genannten Transaktionen – auf der Nutzungsart Büro mit rund 56 Prozent Anteil am Transaktionsvolumen, gefolgt von Grundstücken/Developments mit etwa 19 Prozent.



Als Käufer waren Versicherungen mit rund 40 Prozent Anteil am Transaktionsvolumen die dominierende Gruppe. Einen weiteren bedeutenden Anteil am Investmentmarkt hatten Projektentwickler mit etwa 25 Prozent Marktanteil und börsennotierte Immobilien AGs mit rund 11 Prozent. Weitere Käufergruppen spielten bisher nur eine untergeordnete Rolle und lagen bei unter 10 Prozent.



Auf der Verkäuferseite waren Projektentwickler mit einem Anteil von etwa 46 Prozent des Transaktionsvolumens die stärkste Gruppe, gefolgt von Corporates und börsennotierten Immobilien AGs mit etwa 15 bzw. 12 Prozent Marktanteil. Der Anteil ausländischer Investoren lag 2020 bisher bei nur rund 21 Prozent.



„Durch die aktuelle Situation ist es nach wie vor schwierig eine aussagekräftige Prognose zu wagen,“ sagt Holzwarth. „Unter der Annahme, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird und aufgrund der sich noch in der Pipeline befindlichen Transaktionen ist davon auszugehen, dass sich das Transaktionsvolumen für 2020 zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro bewegen wird.“