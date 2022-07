Stadt Neustadt an der Weinstraße mietet Büroflächen

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat zum August eine Fläche von ca. 1.430 m² mit Stellplätzen in der Karl-Helfferich-Straße und somit in unmittelbarer Nähe zu weiteren Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung angemietet. Die Flächen werden aktuell umfänglich für die Stadtverwaltung saniert und bieten dann den 60 Mitarbeitern aus den Bereichen Informationstechnik, Vergabe sowie Landwirtschaft und Umwelt eine attraktive Arbeitsumgebung. Eigentümer des Gebäudes ist eine Privatperson aus Karlsruhe, die Reallocation Commercial Properties GmbH war vermittelnd tätig.

.