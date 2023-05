Stadt Köln feiert Richtfest am Dreikönigsgymnasium

Am Dreikönigsgymnasium in Köln-Bilderstöckchen ist ein großer Meilenstein erreicht. Am 2. Mai 2023 feiern Oberbürgermeister Henriette Reker und Petra Rinnenburger, Technische Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, gemeinsam mit der Schulleiterin Barbara Wachten, Entwurfsverfasser Klaus Allnoch und Vertreter der Schülerschaft das Richtfest für den Schulerweiterungsbau.

Das älteste Gymnasium Kölns in der Escher Straße 245-247 wird derzeit generalsaniert und erhält eine Erweiterung des Klassen- und Verwaltungsbereichs, eine Aufstockung des Bestandsschulgebäudes für den neunjährigen Bildungsgang sowie eine neue Mensa mit Ganztagsbereich. Die Baumaßnahme ist Bestandteil des vom Rat der Stadt Köln beschlossenen ersten Maßnahmenpaketes zum beschleunigten Schulbau.