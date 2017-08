Stadt Düsseldorf bietet Grundstück im Medienhafen an

Die jetzt zum Verkauf stehende Liegenschaft „Kaisstraße 1“ im Düsseldorfer Medienhafen kann wohl durchaus als exponierte Lage bezeichnet werden: Die Stadt Düsseldorf will das 3.200 m² große Grundstück nahe dem Hafenbecken „Handelshafen“ nun verkaufen und hat diesbezüglich ein Investorenauswahlverfahren gestartet.

Laut der Stadt soll der Verkauf mindestens 11 Mio. Euro einbringen und die Entwicklung des Medienhafens vorantreiben. Anknüpfend an die bestehende Nutzungsstruktur der Nachbarbebauung sind ausschließlich Büro- und Dienstleistungsnutzungen mit „Nahversorgungsflächen“ im Erdgeschoss vorgesehen, da das nahe gelegene UCI-Multiplex-Kino für die Realisierung von Wohnflächen aufgrund des starken Betriebs am Abend und in der Nacht als problematisch gesehen wird, zudem fällt dieses Areal auch unter die Vereinbarung mit den Hafenbetrieben, die im August 2016 getroffen wurde, um diese vor möglichen Klagen künftiger Anwohner zu schützen. Der neue Investor kann aber auf der Basis des rechtskräftigen Bebauungsplans ein vier- bis fünfgeschossiges Gebäude oder eine Bebauung mit einem Hochpunkt projektieren. Für Letzteres wäre jedoch eine Bebauungsplanänderung erforderlich. „Im Hinblick auf die exponierte Lage der Liegenschaft im Medienhafen wird eine besondere und dem Standort angemessene Architekturqualität erwartet um sich harmonisch in die Nachbarschaft einzufügen“, so die Stadt.





Schrägansicht des Grundstücks Kaistraße 1, das zum Verkauf steht.



Die Entwicklung des Medienhafens läuft damit auf Hochtouren. In unmittelbaren Nachbarschaft entsteht derzeit der neue Trivago Campus, für den Investor Immofinanz im letzten Monat bereits Richtfest gefeiert hat [Trivago und Immofinanz feiern Richtfest im Düsseldorfer Medienhafen]. Der sechsgeschossige, 26.000 m² große Neubau in der Kesselstraße wird 2018 die neue Heimat von rund 2.000 Mitarbeitern des Internetkonzerns. In einem zweiten Bauabschnitt sind dann in einem 16-geschossigen Büroturm weitere 16.000 m² geplant. Auch in diesem Bereich hatte sich die Stadt damals von der Realisierung von Wohnflächen verabschiedet, weil der Konflikt mit den Hafenbetrieben zu groß gewesen wäre. Besser lief es da für das Wohnprojekt der Frankonia Eurobau in der nahe gelegenen Speditionsstraße, die unter dem Namen „Königskinder“ zwei Wohntürme geplant hat und nun im März - nach jahrelangen Querelen, u.a. wegen des Hafenbetriebs, ihr Projekt endlich starten konnten. Das inzwischen in „Heimathafen“ umgetaufte Projekt ist damit zu Beginn des Jahres in See gestochen. In den beiden 60 Meter hohen Türmen werden bis 2020 je 200 Single-Apartments entstehen [Frankonia kann (endlich) im Düsseldorfer Medienhafen starten]. Weitere Flächen könnten noch nördlich des Heimathafens entstehen, da Stadt dort noch zwei Liegenschaften besitzt, die ab 2019 bebaut werden sollen.