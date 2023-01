Sprinkenhof feiert Richtfest über Neubau der Feuerwehr in Kirchwerder-Nord

Nach dem Richtfest für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe-Billwerder im vergangenen Jahr erhält auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord ein neues Feuerwehrhaus. An diesem Mittwoch erfolgte im Beisein von Innen-Staatsrat Thomas Schuster, Jan Peters, als Vertreter der Leitung der Feuerwehr Hamburg, Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr, und Sprinkenhof-Geschäftsführer Martin Görge das Richtfest.

.

„Die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord sorgt seit 146 Jahren dafür, dass sich die Menschen im Süd-Osten Hamburgs im Notfall sicher und gut versorgt fühlen können. Die Kameraden stellen sich an 365 Tagen im Jahr schützend vor ihren Stadtteil und die Menschen, die darin leben. Die hohen Ansprüche an unsere Freiwilligen Feuerwehren erfordern fortlaufend Investitionen in Ausrüstung, Fuhrpark und die bauliche Infrastruktur. Mit dem Neubau schaffen wir jetzt ein modernes Feuerwehrhaus, das Platz für Fahrzeuge, Ausrüstung aber auch für das soziale Miteinander bietet„, so Staatsrat Thomas Schuster, Behörde für Inneres und Sport.



Die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord ist zu Recht stolz auf ihre 146-jährige Geschichte, die sie zur zweitältesten Freiwilligen Feuerwehr Hamburgs macht, aktuell noch mit Sitz in der ältesten Feuerwache der Stadt. Diese schmückt bis heute das Wappen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Nord. Um auch in Zukunft eine schnelle und bestmögliche Hilfe im Notfall gewährleisten zu können, erhält die Wehr auf dem 200 Meter entfernten Grundstück im Kirchwerder Hausdeich 127 einen hochmodernen Neubau mit rund 2.300 m² Bruttogeschossfläche für die Freiwillige Feuerwehr. Das neue Feuerwehrhaus, das von der Sprinkenhof GmbH realisiert wird, soll Platz für zwei Einsatzgroßfahrzeuge und ein Boot bieten. Auch die zugehörigen Räume wie Hygiene- und Umkleideräume, einen Schulungsraum, sanitäre Anlagen, ein Büroraum sowie genügend Lagermöglichkeiten sind in den Planungen berücksichtigt. Die neu gegründete Jugendfeuerwehr soll ebenfalls im Neubau untergebracht werden.



Der Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord wird gemäß der Vorgabe des Senats im KFW 40 Standard errichtet. Im Winter soll die Beheizung mittels einer ressoucenschonenden Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgen, außerdem wird das Gebäude mit einem Gründach ausgestattet. Um den Wasserhaushalt nicht zu sehr zu beeinflussen, wird das Regenwasser größtenteils über vorhandene offene Kanäle in die Gose-Elbe eingeleitet. Die neue Feuerwache soll voraussichtlich im dritten Quartal 2023 fertiggestellt werden.



„Der Neubau der Feuerwache Kirchwerder-Nord wird ein neues Kapitel in der langjährigen Geschichte dieser Freiwilligen Feuerwehr aufschlagen und künftig effizientere Einsätze und bessere Arbeitsbedingungen für die Kameraden ermöglichen. Wir freuen uns, unseren Beitrag zu diesem Transfer zu leisten und bedanken uns bei der Behörde für Inneres und Sport für die gute Zusammenarbeit", sagt Martin Görge, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH.