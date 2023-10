Sprinkenhof eröffnet Anbau des KulturA in Hamburg

Das Kulturzentrum Allermöhe in Neuallermöhe eröffnet seinen langerwarteten Anbau. Die Erweiterung schafft Raum für eine vergrößerte Angebotsvielfalt und stärkt das KulturA als Ort des sozialen und kulturellen Lebens im RISE-Fördergebiet Neuallermöhe. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein, Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann, Martin Görge (Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH) und Mathias Eichhorn (Aufsichtsratsratsvorsitzender Sprungbrett e.V.) feierten am 13. Oktober die Eröffnung des Anbaus.

.

Dem Anbau ging bereits eine Sanierung des Bestandsgebäudes in der Otto-Grot-Straße 90 voran. Die Gesamtkosten für Sanierung und Erweiterung belaufen sich auf rund 4,1 Millionen Euro. Davon werden rund 2,71 Millionen Euro aus Fördermitteln des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) finanziert, rund 1,35 Millionen Euro stammen aus dem bezirklichen Quartiersfonds und 100.000 Euro werden von der Sozialbehörde beigesteuert.



„Gerade ein junger Stadtteil wie Neuallermöhe braucht kulturelle Begegnungsorte. Das beliebte Kulturzentrum KulturA ist ein wichtiger Anker und ein Fixpunkt in der aktiven und integrierten Stadtteilentwicklung in Neuallermöhe. Aus einer Idee der Bewohner entstanden, ist das KulturA heute ein etablierter Ort der Gemeinschaft und eine gutgenutzte Anlaufstelle für die verschiedensten Anliegen. Mit dem Anbau und der Sanierung reagieren wir auf den Bedarf an weiteren Freizeit- und Beratungsangeboten für die Menschen in Neuallermöhe und ich freue mich sehr, dass wir durch die Unterstützung des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung RISE dieses auch gestalterisch sehr schöne Vorhaben verwirklichen konnten„, so Karin Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



„Das KulturA ist eine soziale und kulturelle Institution in Neuallermöhe. Als bedeutender Treffpunkt über Generationen hinweg, bereichert es das Leben des Stadtteils nun schon seit über 25 Jahren maßgeblich. Die große Angebotsvielfalt und die sozialen Beratungsprogramme leisten einen wichtigen Beitrag für das Miteinander der Menschen. Daher war es mir persönlich sehr wichtig, dass das Stadtteilzentrum seinen Anbau erhält. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche dem KulturA eine weiterhin erfolgreiche Zukunft und viel Freude an den neuen Räumlichkeiten“, erklärt Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann.



„Bürgerhäuser wie das KulturA erfüllen als gemeinschaftliche Treffpunkte einen besonderen lokalen Wert für die Bevölkerung. Daher freuen wir uns, mit dem Anbau einem langersehnten Wunsch nachzukommen: Für das vielfältige Angebot in Neuallermöhe stehen nun über 270 m² mehr Fläche zur Verfügung. Wir bedanken uns bei dem Bezirksamt Bergedorf sowie bei allen an diesem Projekt Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und freuen uns, dieses kleine aber überaus wichtige Projekt heute übergeben zu dürfen", führt Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH Martin Görge aus.



Um den Zielgruppen eine dauerhafte stabile Anlaufstelle für interkulturelle Angebote wie auch soziale und wohnortnahe Unterstützung bieten zu können, erhielt das KulturA nun einen 255 m² großen Anbau. Der Erweiterungsbau umfasst Beratungs-, Büro-, Sanitär- und Küchenräume. Darüber hinaus wird ein 50 m² großer Gruppenraum für verschiedene Aktivitäten von Ehrenamtlichen sowie für Vereine als auch für Privatpersonen vorgehalten. Derzeitige Beratungsangebote können durch den neuen Anbau voll entfaltet werden und profitieren dabei von der bestehenden Infrastruktur.