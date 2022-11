Spie übernimmt erneut technisches FM für 29 Kultureinrichtungen

SPIE erhält von der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) erneut den Auftrag für das Facility Management (FM) von 29 Kultureinrichtungen. Der Auftrag umfasst ein im Betrieb höchst anspruchsvolles Immobilienportfolio von über 240 000 m² Bruttogrundfläche.

