Spatenstich für Edeka-Markt in Dresden-Johannstadt

Im Mai 2020 wurde der Edeka-Markt in der Holbeinstraße hinterm Fetscherplatz geschlossen, gefolgt vom Abriss des aus den 70er Jahren stammenden Gebäudes samt Anbau aus den 90er Jahren. Jetzt fiel mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Startschuss für den Neubau, in dem zum Jahresende ein modernes „E Center“ mit angegliederten Geschäften sowie zwei Parkdecks eröffnet.

.