Sparkasse Neunkirchen erwirbt Bürogebäude für Neubau

Im Rahmen ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung plant die Sparkasse Neunkirchen den Neubau ihrer Hauptstelle in der Bahnhofstraße in zentraler Lage von Neunkirchen. Bereits 2021 hatte die Sparkasse das Grundstück Bahnhofstraße 50 in Neunkirchen erworben. Nun folgte das Nachbargrundstück, welches von einem von Tristan Capital Partners und Modulus Real Estate gemanagten Sondervermögen akquiriert wurde.

.

In Gesprächen mit der Eigentümerin des rd. 2.300 m² großen Gebäudes der Bahnhofstraße 48, eines von Tristan Capital Partners und Modulus Real Estate gemanagten Sondervermögens bei der IntReal International Real Estate KVG und anderen Planungsbeteiligten hat sich laut der Sparkasse herausgestellt, dass eine Erweiterung des in der Planung befindlichen Gebäudes sehr sinnvoll ist. Es geht dabei nicht um die Schaffung weiterer Fläche zur Nutzung durch die Sparkasse selbst, sondern darum, neuen hochwertigen Büroraum für mehr als 100 Arbeitsplätze in der Innenstadt zu etablieren.



Die Bauplanung sowie weitergehende Überlegungen hinsichtlich der Aufwertung der Uferpromenade erfolgen in enger Abstimmung mit der Kreisstadt Neunkirchen, die Eigentümerin des Uferbereiches ist. Auch laufen aktuell die Planungen hinsichtlich der Errichtung eines Parkdecks sowie eines gastronomischen Angebotes. Die weiteren Planungen und das anschließende Genehmigungsverfahren werden circa neun Monate in Anspruch nehmen, so dass die Baumaßnahmen aller Voraussicht nach Ende 2024 beginnen können.



Jörg Aumann, Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen, freut sich, dass die Sparkasse einen

aktiven Beitrag zur positiven Entwicklung des Quartiers leistet und perspektivisch neue hochwertige

Arbeitsplätze in der Innenstadt angesiedelt werden können.