Nach 12 Jahren Laufzeit schickt Sontowski & Partner (S&P) den aufgelegten Publikumsfonds RegioFonds Süddeutschland 8 in die Auflösung. Der Assetmanager hat die verbliebenen drei Einzelhandelsmärkte und vier Fachmarktzentren in Süddeutschland an drei verschiedene Käufer veräußert.

