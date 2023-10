S&P entwickelt Erlanger Quartier für PSD Bank

Die S&P Commercial Development hat von der PSD Bank Nürnberg eG den Auftrag erhalten, im Rahmen eines Service Developments ein gemischt genutztes Quartier in der Erlanger Innenstadt zu entwickeln.

.

Das Quartier in der Mozartstraße 33b verbindet die Nutzungsarten Wohnen einschließlich geförderten Wohnens, sowie Gewerbe und Business Apartments und bildet somit ein zentrales Element für das städtische Leben. Der architektonische Siegerentwurf stammt von Blauwerk Architekten.



Das neue Quartier entsteht auf einem rund 6.160 m² großen Areal an der Mozartstraße, insgesamt ist eine Bruttogeschossfläche von rund 13.400 m² geplant. Die Flächen verteilen sich auf rund 4.911 m² frei finanziertes Wohnen, ca. 3.249 m² gefördertes Wohnen, rund 4.481 m² Gewerbe sowie ca. 719 m² für möblierte Business-Apartments.



„Das Grundstück liegt am Übergang zwischen innerstädtischer und reiner Wohnbebauung. Es bietet durch seine Lage und das Konzept ideale Voraussetzungen für ein gemischt genutztes Quartier. Wir freuen uns, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der S&P Commercial Development zu realisieren", erklärt Ronny Reißmann, Vorstand der PSD Bank Nürnberg.



Der Quartiersentwicklung liegt ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Konzept zugrunde. Angestrebt wird eine DGNB-Gold Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Geplant ist eine modernes Energiekonzept, ein nachhaltiges Wassermanagement und die Integration von Begrünung zur Verbesserung des Mikroklimas.



„Wir sehen die Chance, im Auftrag der PSD Bank Nürnberg ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Projekt in Erlangen realisieren zu können“, sagt Niklas Kamm, Geschäftsführer der S&P Commercial Development. „Mit der Beauftragung realisieren wir unser achtes Service Development-Projekt.“



Das Grundstück liegt östlich angrenzend an die Erlanger Innenstadt. Die zentrale Fußgängerzone und der Erlanger Bahnhof sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Auch die Werner-von-Siemens-Straße mit dem Himbeerpalast und weiteren universitären Einrichtungen der Friedrich-Alexander-Universität befindet sich in unmittelbarer Nähe. Über die nahe gelegene B4 Richtung Nürnberg und Nürnberger Flughafen ist eine schnelle Anbindung für den Individualverkehr gegeben. Zukünftige Nutzer profitieren neben der Nähe zur City mit Nahversorgungs- und Einzelhandelsangeboten von der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.