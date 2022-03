Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH eröffnet eine weitere Filiale ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt. Nach der neuen Filiale in Barntrup, die im Februar eröffnet , entsteht nun ein neuer Markt am Standort Bad Oeynhausen, der am 07. März mit dem Verkauf startet.

