Sofidy erwirbt Portfolio mit 902 Hotelzimmern

Sofidy investiert in sechs von B&B Hotels betriebene Häuser mit 902 Zimmer. Im Rahmen des Deals hat der französische Vermögensverwalter mit dem Hotelbetreiber neue Pachtverträge mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Das größte Haus im Deal ist das B&B Hotel Frankfurt-Messe mit 264 Zimmern.

.

Die sechs Hotels mit insgesamt 902 Zimmern befinden sich in idealer Lage in den deutschen Metropolen Aachen, Bonn, Bremen, Duisburg, Düsseldorf und Frankfurt und nach Einschätzung von Sofidy allesamt von einem dynamischen Hotelmarkt für Geschäfts- und Privatreisende profitieren. Im Rahmen der Transaktion wurden für die Standorte in der Zollernstraße 2-4 in Aachen (128 Zimmer), in der Vorgebirgsstraße 33 in Bonn, in der Faulenstraße 45 in Bremen, in der Ludwig-Erhard-Allee 2 in Düsseldorf (148 Zimmer), deren Übernahme B&B im Dezember angekündigt hatte [wir berichteten], in der Portsmouthplatz 5 in Duisburg (101 Zimmer) sowie in der Leonardo-da-Vinci-Allee 40 in Frankfurt (264 Zimmer) neue Pachtverträge mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit B&B abgeschlossen, die den Betrieb der jeweiligen Hotels übernimmt. Das Portfolio wird außerdem von einer umfangreichen Renovierung der Zimmer und der technischen Anlagen profitieren.



„Deutschland ist aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke, seiner politischen Stabilität und seiner Rechtssicherheit heute eines der attraktivsten Länder Europas. Diese Transaktion passt ausgezeichnet zu unserer konservativen und selektiven Anlagestrategie. Mit dem Erwerb dieser Hotels haben wir uns auf eines der im aktuellen Umfeld widerstandsfähigsten Wirtschaftssegmente konzentriert, das insbesondere auf inländische Kunden ausgerichtet ist. Die sehr langen Laufzeiten der Pachtverträge bieten den Firmen SCPIs Sofidy Europe Invest, Immorente und Efimmo 1 sowie unserer Sofidy Convictions Immobilières zudem eine langfristige Planbarkeit der potenziellen Mieteinnahmen", so Jean-Marc Peter, Managing Director von Sofidy.



„Diese Akquisition spiegelt unsere Überzeugungen in Bezug auf Hotelinvestitionen bestens wider. Das Economy- und Midscale-Segment ist erwiesenermaßen sehr widerstandsfähig. Die Standorte zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und wir schätzen die Seriosität und Solidität des Betreibers B&B Hotels, der mit mehr als 165 Hotels Marktführer in Deutschland ist“, sagt Jean-François Le Dren, Head of Investments Europa bei Sofidy.