SM Wirtschaftsberatungs kehrt in Gewinnzone zurück

Die SM Wirtschaftsberatungs AG ist nach sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und weist zum 30.06.2023 einen leichten Gewinn der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 41.000 Euro (Vorjahresperiode 374.000) aus. Das operative Betriebsergebnis liegt mit -13.000 Euro nun nahezu auf ausgeglichenem Niveau und hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode (-582.000) deutlich verbessert. In den Vorjahreszahlen waren hierin Aufwendungen aus der Ergebnisabführung von Tochtergesellschaften in Höhe von 357.000 Euro enthalten, die im laufenden Geschäftsjahr nicht angefallen sind.

.

Die Personalkosten der Gesellschaft konnten in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres spürbar reduziert werden und verminderten sich auf nun noch 251.000 Euro (Vorjahresperiode 260.000). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus dem Finanzgeschäft) blieben in der Berichtsperiode mit 119.000 Euro nahezu unverändert. Das saldierte Ergebnis aus Finanzgeschäften wird nach sechs Monaten mit einem annähernd ausgeglichenen Ergebnis ausgewiesen (Vorjahresperiode –203.000 Euro).



Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft konnten im laufenden Geschäftsjahr um ca. 13% auf nun noch 2,4 Mio. Euro (31.12.2022 2,8 Mio. Euro) zurückgeführt werden. Die im Branchenvergleich ohnehin schon weit überdurchschnittlich Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme hat sich dadurch weiter auf ca. 86 % (31.12.2022: 84 %) erhöht.