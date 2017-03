Sirius trennt sich von Düsseldorfer Business Park

Sirius Real Estate hat den Business Park in der Wiesenstrasse 51 im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt für 11 Mio. Euro an einen institutionellen deutschen Immobilienfonds verkauft. Die Liegenschaft wurde von Sirius im Jahr 2008 erworben und weiter entwickelt und ist heute mit einer Belegungsquote von 96,2 Prozent nahezu voll vermietet. Mit dem Verkaufserlös will Sirius in neue Immobilien reinvestieren, die größere Renditechancen bieten.

Seit 2008 hatte Sirius den Mietermix und die Mietkonditionen verbessert. Der Verkaufspreis von 11 Mio. Euro habe um 25 Prozent über dem Buchwert von 8,7 Mio. Euro (zum Stichtag 30.9.2016) gelegen, teilte das Unternehmen mit. Die Nettoanfangsrendite liegt bei 7.2 Prozent.



Das seit dem Jahr 1974 revitalisierte und rund 30.000 m² umfassende Areal des ehemaligen Edelstahlwerks Becker im Westen Düsseldorfs besteht aus traditionsreicher Backstein- und moderner Industriearchitektur mit rund 20.000 m² Gewerbefläche in den überwiegend historischen Produktionshallen [Sirius Facilities: Akquisition des Servicepark Heerdt].