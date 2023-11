Sinje-Swala Buschmann verstärkt Beratungsteam bei IPH

IPH Handelsimmobilien baut ihr Team in Hamburg mit Sinje-Swala Buschmann als neuer Senior Leasing Managerin weiter aus. In dieser Position wird sie ab 1. November 2023 das Vermietungsmanagement und das Beratungsteam auf operativer und strategischer Ebene verstärken.

.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Handelsimmobilienbranche bringt Buschmann umfassende Expertise mit. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften sammelte sie umfangreiche Erfahrungen in der Vermietung verschiedener Typen von Einzelhandelsimmobilien. Zuletzt leitete sie die Hamburger Niederlassung des Maklerunternehmens Comfort, für welches sie bereits von 2003 bis 2011 tätig war. Zuvor war sie als Leiterin von Retail Services bei Engel & Völkers Commercial sowie BNP Paribas Real Estate tätig. In ihrer beruflichen Laufbahn hat die Juristin ein breites Netzwerk und ausgezeichnete Marktkenntnisse aufgebaut. Ihre Karriere in der Immobilienbranche begann sie 2000 als Maklerin bei Grossmann & Berger.