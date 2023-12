Signa Prime bereitet angeblich Insolvenz vor

Das Flaggschiff der Signa Unternehmensgruppe scheint nun auch zu sinken: Laut eines Berichts wird aktuell der Insolvenzantrag vorbereitet, so der „Spiegel“ unter Berufung auf Insider.

In der Signa Prime sind zahlreiche Top-Immobilien wie das KaDeWe, die Alte Akademie, das Oberpollinger oder der Elbtower gebündelt. Auf der Signa-Webseite wird der Wert der Vermögenswerte der Luxusimmobilien noch mit 20,4 Milliarden Euro angegeben. Laut des Spiegel-Beruchts werde unter Hochdruck an einem Sanierungsplan gearbeitet, um einige Vermögenswerte zu retten. Signa war nicht für einen Kommentar erreichbar.



Ein Gesellschafter der Prime sagte dem Manager Magazin aber:

„Wir hoffen, dass sich die Werte der Immobilien wieder erholen. Eine Insolvenz in Eigenverwaltung würde uns Zeit geben.“ In zwei bis drei Jahren könnte sich die Lage auf dem Immobilienmarkt wegen sinkender Zinsen erholt haben, hofft der Investor. Auf dieses Szenario hoffen auch die meisten Immobilienfinanzierer. Stimmt das Gericht dem Sanierungsplan nicht zu, droht die Liquidation, was einen möglichen Wertverfall von 90 Prozent bedeuten könnte.