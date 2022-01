Andreas Schüring Architekten BDA haben den hochbaulichen Realisierungs­wettbewerb „Ersatzneubau Haspel A an der Bergischen Universität Wuppertal“ gewonnen. Die Jury vergab nach der Sitzung des Preisgerichts neben einem ersten auch zwei dritte Plätze und sprach vier Anerkennungen aus. Die beiden dritten Plätze gingen an die Entwürfe der Planungsbüros augustinundfrank/winkler Architekten und puppendahlarchitektur gmbH. Die ausgewählten Entwürfe verbindet eine neue, offene Orientierung hin zu Wupper und Schwebe­bahn.

