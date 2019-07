Segro vermietet insgesamt rund 10.000 m²

Viel Bewegung bei Segro: Im Segro CityPark Düsseldorf konnten für insgesamt rund 4.600 m² Gewerbefläche zwei neue Mieter gefunden werden. Etwas weiter nordwestlich feierte das Unternehmen am 27. Juni die Fertigstellung seines Segro Logistics Centre Krefeld II. Ende Mai teilte das Unternehmen außerdem mit, dass im Segro Park Mörfelden bei Frankfurt nach nur einem Jahr die Vollvermietung erreicht wurde.

