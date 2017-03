Schultheiss Quartier gewinnt Mieter aus IT-Branche

Respektabler Mieter in spe für das Schultheiss Quartier in Berlin-Moabit: Der IT-Dienstleister Itacs möchte 4.500 m² Office-Fläche in dem ehrgeizigen Shopping- und Dienstleistungszentrum belegen, das zwischen Perleberger Straße, Stromstraße und Turmstraße von der HGHI Holding GmbH entwickelt und auch vermietet wird. Nach dem ersten Spatenstich im September 2015 und der Grundsteinlegung ein Jahr später dokumentieren die Berliner den Baufortschritt turnusmäßig (und öffentlich): Nach aktuellem Stand ist die avisierte Eröffnung des Areals mit seinen mehr als 69.000 m² Bruttogeschossfläche in 2018 wohl wahrscheinlich.

Rund 250 Millionen Euro nimmt die HGHI Holding in die Hand, um auf dem Gelände der e...

[…]