Schroders JV kauft Pollux-Hochhaus für ca. 230 Mio. Euro

Pollux

Die Mainmetropole verzeichnet den zweiten dreistelligen Millionen-Deal in dieser Woche: Schroders hat für ein Joint Venture mit dem finnischen Pensionsfonds Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company und einem weiteren internationalen institutionellen Investor das Frankfurter Bürohochhaus Pollux erworben. Verkäufer sind der US-Investor Blackstone und Co-Investor Finch Properties, diese hatten die 32-stöckige Büroimmobilie am Platz der Einheit 2 Ende 2014 erworben [wir berichteten]. Laut Schroders liegt der Wert der Immobilie bei über 220 Mio. Euro. Verschiedener Marktinformationen zufolge soll der Kaufpreis bei rund 230 Mio. Euro betragen. Parallel meldete der Asset Manager GEG Real Estate zudem eine 275 Mio. Euro schwere Transaktion im Bankenviertel mit Tristan Capital Partners [GEG kauft Frankfurter Garden Tower von CCP IV für 275 Mio. ].

Das Hochhaus Pollux wurde 1997 zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Messegelände gebaut und vor kurzem grundlegend saniert. Es verfügt über 35.000 m² Mietfläche, 95% davon sind an bekannte Unternehmen wie die Zurich Versicherung, HauckSchuchardt, die FinTech Community (das TechQuartier), Aon und Lavazza vermietet. Die Mieten im Pollux liegen laut Schroders aktuell signifikant unter dem Durchschnitt für Core-Immobilien in Frankfurt. Dort erwarten Experten weiteres starkes Wachstum im Bürosegment, insbesondere angekurbelt durch erhöhte Nachfrage von Finanzdienstleistern, die Flächenerweiterungen planen. „Die Mikrolage an der Messe hat sich in den letzten Jahren städtebaulich sehr positiv entwickelt. Wir sehen langfristig eine weitere Verbesserung des Standortes, der vor allem auch durch das TechQuarter im Pollux profitiert. Nach dem CBD ist das Europaviertel einer der wichtigsten Teilmärkte der Stadt, daher sehen wir bei der Wiedervermietung der Flächen in Zukunft Wachstumspotential“, so Philipp Ellebracht, Deutschland-Chef von Schroder Real Estate.



Mit an Bord ist der finnische Pensionsfonds, der damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Deutschland aktiv wird. „Die Investition untermauert Ilmarinens Strategie, die geografische Diversifikation des Immobilienportfolios voranzutreiben. Mit seiner zentralen Lage, hohen Gebäudequalität und langfristigen und sicheren Einkommensprofil, befriedigt Pollux all unsere Investment-Kriterien. Wir sind sehr optimistisch was die Entwicklung des Frankfurter Büromarkts angeht, und gehen davon aus, dass die Stadt sich als Finanzzentrum der Europäischen Union verfestigt“, so Mikko Antila, Head of International Real Estate bei Ilmarinen. Dieser Strategie folgend hatte der finnische Pensionsfonds zuletzt Mitte des Monats zusammen mit einem deutschen Investor (50/50) die Büroimmobilie „Central Post“ in Rotterdam gekauft [wir berichteten] sowie zu Beginn des Jahres gemeinsam mit Amundi Real Estate zwei Büroimmobilien in Berlin und Amsterdam [wir berichteten]. Ziel ist es die Immobilienquote im Ausland durch Akquisitionen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und den USA signifikant zu erhöhen, während das Engagement in Finnland abgebaut wird. In diesem Zuge hatte Ilmarinen zum Beispiel auch zu Beginn des Jahres die finnische Büroimmobilie „Töölönlahdenkatu 3“ im CBD von Helsinki für 190 Mio. Euro an Deka verkauft [Deka realisiert größte finnische Bürotransaktion aller Zeiten].