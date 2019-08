PCG – Project Consult bezieht erste eigene Büroflächen in Berlin-Mitte

Nachdem die PCG – Project Consult GmbH in einem Berliner Coworking Space ansässig war, bezieht das Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Essen die ersten eigenen Büroflächen. Hierfür wurden rund 120 m² in einem denkmalgeschützten Gebäude in Bezirk Mitte angemietet. Während der Vertragsverhandlungen war Savills für den Mieter beratend tätig.

.

„Unser Kunde war auf der Suche nach gut angebundenen Räumlichkeiten, um sich langfristig am Berliner Markt aufzustellen. Mit der Anmietung konnten wir nicht nur die Lagekriterien erfüllen, sondern bieten der PCG - Project Consult GmbH gleichzeitig Flächen mit viel Charme“, erläutert Jan-Niklas Rotberg, Teamleader Office Agency bei Savills in Berlin. Die Immobilie vereint Elemente aus dem Neobarock und dem Jugendstil und befindet sich in fußläufiger Reichweite zum Checkpoint Charlie.