Savills verliert zwei Mitarbeiterinnen an Knight Frank

Hanna Pawlowski

© Bloom Fotostudio/Knight Frank

Savills Deutschland verliert zwei Mitarbeiterinnen an den Konkurrenten Knight Frank: Mit Wirkung zum 2. Januar 2020 verstärken Hanna Pawlowski und Annekatrin Saidani das Leasing-Team des Immobilienberatungsunternehmens am Standort Berlin. Mit den beiden erfahrene Vermietungsagentinnen umfasst das Berliner Leasing-Team nun fünf Agents am lokalen Office-Markt. Künftig ist die enge Zusammenarbeit mit dem Team Capital Markets, insbesondere bei Neubauprojekten, geplant.

„Berlin ist eine von 15 Global Gateway Cities für Knight Frank“, so Ole Sauer, Managing Partner bei Knight Frank. „Wir sind davon überzeugt, dass der Berliner Office-Markt noch starkes Wachstumspotenzial aufweist. Allerdings ist das Umfeld anspruchsvoll. Daher freuen wir uns sehr, zwei kompetente, erfahrene und erfolgreiche Kolleginnen am Standort Berlin zu begrüßen, die unser bestehendes Team optimal ergänzen werden. Davon werden nicht nur unsere lokalen Kunden, sondern insbesondere auch globale Mandanten profitieren. Wir haben uns bewusst für eine Doppelspitze in der Bürovermietung mit Jelena Goebel und Hanna Pawlowski entschieden und vertrauen hierbei auf die hervorragenden Erfahrungen mit dieser Konstellation im Capital Markets Team.“



Hanna Pawlowski startet als Associate und verantwortet als Co-Head Leasing gemeinsam mit Jelena Goebel die Leitung des Berliner Bürovermietungsteams von Knight Frank. Seit 2015 beriet Hanna bei Savills namhafte Kunden, zuletzt als Senior Consultant. Annekatrin Saidani stößt ebenfalls als Associate zum Leasing-Team von Knight Frank. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Nach dem Karrierestart 1997 bei JLL wechselte sie 2002 zu Savills und bekleidete bis zu ihrem Wechsel zu Knight Frank verschiedene Positionen im Unternehmen, zuletzt den des Senior Consultants.