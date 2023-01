Savills IM investiert erneut für Insti-Fonds in Sachsen

Savills IM sichert sich für das Portfolio des institutionellen Spezialfonds „Savills IM Real Invest 1“ ein weiteres Büroobjekt in Sachsen. Zu der noch im Bau befindlichen Immobilie in Leipzig, die der Investmentmanager 2021 von OFB erworben hatte [wir berichteten], gesellt sich nun das TLG-Bürogebäude NEO in Dresden-Neustadt dazu.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Savills Investment Management OFB Projektentwicklung GmbH Colliers International Deutschland GmbH DLA Piper ABG Frankfurt Holding CBRE GmbH TLG Immobilien AG NEO Dresden Aktivieren