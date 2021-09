Ruff‘s Burger übernimmt zwei Standorte der in Deutschland insolventen Burgerista-Kette: Noch in diesem Jahr wird die Better-Burger-Marke die Filialen in Nürnberg und Mönchengladbach umbauen und unter eigenem Namen wiedereröffnen.

Die neuen Locations befinden sich beide in sehr guten Innenstadt...

[…]