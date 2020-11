Rudolph Logistik mietet knapp 20.000 m² im Marktgebiet Ingolstadt

Realogis hat die Rudolph Logistik Gruppe bei einem weiteren langfristigen Standort beraten. Danach bezieht der Logistiker im Marktgebiet Ingolstadt ein Solitärobjekt mit ca. 18.590 m² Hallenfläche und ca. 933 m² Bürofläche.

.

Die in den 2000er Jahren von Prologis erbaute Logistikimmobilie befindet sich in der Raffineriestraße 120 in Neustadt an der Donau. Das Objekt bietet mit 12 Meter UKB eine Hallenhöhe über Standard und dient der Rudolph Logistik Gruppe zur Abwicklung eines Kontrakts für einen Handelskonzern.



„Mit dem Vertragsabschluss ist das Solitärobjekt vollständig vermietet“, berichtet Florian Stork, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Deutschland GmbH und u.a. für Ingolstadt im Marktgebiet Süddeutschland zuständig.