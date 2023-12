R&S füllt Tassiloft mit drei Neumietern

Kurz nach der Vermietung an die Developer Akademie verkündet die R&S Immobilienmanagement drei weitere Vermietungen im Tassiloft. Das Gebäude weist nun eine Vermietungsquote von 90 Prozent auf.

.

In der ehemaligen Rohde & Schwarz-Firmenzentrale in Au-Haidhausen sind weitere 1.855 m² an drei Unternehmen vermietet. Größter Mieter wird die Calm Tagesklinik, die ab dem dritten Quartal 2024 knapp 1.120 m² im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bezieht. Im vierten Obergeschoss ziehen ab März die Signal Iduna Dialog Service GmbH auf 325 m² und die Buwog Bauträger GmbH auf etwa 410 m² ein. Damit steht das Gebäude laut R&S Immobilienmanagement kurz vor der Vollvermietung.



„Die Nachfrage für die verbleibenden Flächen ist sehr hoch. Durch die attraktive Lage in Au-Haidhausen, die Nähe zu Ostbahnhof und Werksviertel und das vielfältige gastronomische Angebot in unmittelbarer Nähe können die Firmen hier ihren Mitarbeitern viel bieten. Das erleichtert die Entscheidung für das Büro erheblich„, erklärt Moritz Eulberg, Leitung Projektentwicklung, Property- und Asset Management bei R&S Immobilienmanagement.



Nach der Developer Akademie, einem Unternehmen, das Quereinsteiger zu Programmierern macht, erweitern die Calm Tagesklinik, Buwog Bauträger GmbH und Signal Iduna Dialog Service GmbH den Mietermix. Für die Tagesklinik, die psychische Erkrankungen wie Depressionen, Traumata und psychosomatischen Beschwerden behandelt, ist es der erste Standort in München. Das Unternehmen hat sich bereits mit Erfolg in Düsseldorf etabliert. „Das Tassiloft verfügt neben hellen und modernen Räumlichkeiten und einer optimalen ÖPNV-Anbindung auch über eine ruhige Lage mit Wald- und Grünflächen vor der Tür. Der neue Standort ist vor allen Dingen durch seine geschützte Umgebung für Betroffene von psychischen Erkrankungen ideal“, erklärt Dr. Lars Witthake, Geschäftsführer der Calm Tagesklinik.



Alle Mieter wurden durch Colliers International vermittelt.