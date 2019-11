Rostock: Wiro feiert Richtfest in Markgrafenheide

In den letzten Monaten ist viel passiert. Der Rohbau in der Albin-Köbis-Straße 8 in Markgrafenheide steht, die Zimmerleute haben den Dachstuhl errichtet und die Mieter im Quartier können sich schon vorstellen, wie ihr neues Heim einmal aussehen wird. Zeit fürs Richtfest.

