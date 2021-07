Robert C. Spies erweitert Hamburger Team

Robert C. Spies erweitert das Team in Hamburg: Gordon Beracz ist ab sofort neuer Teamleiter für Büroflächenvermietung. Der erfahrene Immobilienspezialist wird die Assetklasse Büroimmobilien in seiner Funktion stark weiter auf- und ausbauen. Sein Team wird verstärkt durch Larissa Berger, die ab sofort als Senior Consultant bei Robert C. Spies tätig ist.

