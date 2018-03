Riem Arcaden feiern die Eröffnung des umfangreichen Erweiterungsbaus

Riem Arcaden

Am 26. März 2018 öffnen die Riem Arcaden am Willy-Brandt-Platz 5 in München erstmals die Tore ihres 18.500 m² großen Erweiterungsbaus, für den die Eigentümerin Union Investment rund 65 Millionen Euro investiert hat. Das Konzept für die Erweiterung entwickelte das Architekturbüro Allmann Sattler Wappner, das das Center bereits in seiner ursprünglichen Version geplant hatte. Die MFI Shopping Center Management GmbH – a division of Unibail-Rodamco Group ist für die Vermietung im Neubau verantwortlich gewesen und wird diesen im Rahmen des Centermanagements auch betreiben.

„Die strategische Weiterentwicklung unserer Bestandsimmobilien hat für uns eine hohe Priorität“, sagt Volker Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH. „Die Flächen des Erweiterungsbaus unterstreichen in besonderer Weise den Quartiersgedanken der Riem Arcaden, die Einzelhandel, Restaurants, Hotels, Büros und Wohnungen zu einem lebendigen Ort vereinen. Die neuen Mieter im Erweiterungsbau ergänzen gezielt das bestehende Angebot und erhöhen damit zusätzlich die Attraktivität des urbanen Quartiers.“ Union Investment hält die Riem Arcaden seit dem Jahr 2004 im Bestand ihres Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.



Auf der neugeschaffenen Fläche finden die Besucher der Riem Arcaden zur Eröffnung neue Mieter wie beispielsweise Peek & Cloppenburg, Aldi Süd, Intersport sowie Bio Kultur, die das Angebot und damit die Attraktivität des Centers nochmals steigern. Bereits im Oktober 2017 wurde zudem eine neugestaltete Fläche im Center mit 18 neuen Shops wiedereröffnet, die unter anderem den Übergang zum nun fertiggestellten Anbau schaffen. Ebenfalls in den Erweiterungsbau integriert ist ein Motel One-Hotel mit 311 Zimmern, das Touristen ebenso wie Geschäftsreisende in die Münchener Messestadt lockt. Über das Shopping-Angebot des Centers hinaus finden diese im Quartier künftig auch ein noch abwechslungsreicheres gastronomisches Angebot.



„Mit der Erweiterung und den bereits in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Modernisierungen in weiten Teilen des Centers konnten wir die Angebotsvielfalt ebenso wie die Aufenthaltsqualität nochmals auf ein völlig neues Niveau heben“, sagt Ivica Pavusek, Centermanager der Riem Arcaden. „Gemeinsam mit dem vollständig überarbeiteten Marketing-Konzept, mit dem wir fortan online wie offline spannende Einkaufserlebnisse schaffen, sind wir bestens für eine langfristig erfolgreiche Zukunft aufgestellt. Wir steigern dadurch nochmals die Anziehungskraft des Quartiers, die über die Grenzen Münchens weit hinausgeht und es somit auch als Austragungsort zahlreicher Events noch attraktiver macht.“