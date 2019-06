HAVI-Distributionszentrum in Wunstorf feiert Richtfest

Der Bau des 15.000 m² großen Distributionszentrum für HAVI Logistics geht zügig voran und liegt im Zeitplan. Nach dem offiziellen Spatenstich am 13. Februar [wir berichteten] feierten HAVI, Projektentwickler Verdion, Investor Tritax EuroBox, Makler Jones Lang LaSalle (JLL) und das Bauunternehmen Klebl gestern das Richtfest. Das hochmoderne Distributionszentrum, das auch über eine LNG-Tankstelle verfügen wird, wird wie vorgesehen Anfang 2020 von Verdion übergeben.

